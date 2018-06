Beim zweiten Konzert betritt am 31. Juli das Herbert Pixner Projekt die Bühne. Dieses war bereits 2016 bei den Kalterer Seespielen dabei. 2018 kehrt es nun mit dem neuen Programm zurück! Multiinstrumentalist Herbert Pixner (Diatonische Harmonika, Klarinette, Trompete, Flügelhorn, Saxophon), Werner Unterlercher (Kontrabass), Heidi Pixner (Tiroler Volksharfe) und Manuel Randi (Gitarren, Klarinette) präsentieren auf Südtirols einziger Seebühne exklusiv ihr neues Programm.

Den Schlusspunkt setzt am 7. August Wincent Weiss. Der erfolgreiche deutsche Newcomer erzählt in seinen Songs Geschichten, teilt Emotionen und Stimmungen. Seine Singles halten sich monatelang in den Charts, seine Musikvideos „Musik Sein“ und „Feuerwerk“ zählen auf Youtube zu den Dauerbrennern. In Kaltern wird er mit diesen Hits sowie seiner neuen Single „An Wunder“ für ein musikalisches Feuerwerk und große Emotionen unter freiem Himmel sorgen.

Mehr über die Kalterer Seespiele 2018 erfahren Sie am Freitag im neuen „Dolomiten-Magazin“. Außerdem finden Sie darin eine Reihe weiterer interessanter Beiträge und das umfangreichste Fernsehprogramm Südtirols.

