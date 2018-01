Der Workshop „Die Natur am Mikroskop: Die Schmetterlinge“ wird am 1. Februar in italienischer Sprache im Naturmuseum in Bozen veranstaltet.

Alle Jugendliche und Erwachsene, die gerne am Mikroskop arbeiten, sind herzlich eingeladen, die Merkmale, die Struktur und den Körperbau der Schmetterlinge und Nachtfalter zu erkunden.

Die Teilnahme beträgt 5 Euro.

Anmeldungen sind erforderlich und erfolgen unter der Telefonnummer: 0471 412964.

