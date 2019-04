Die Sprachlounge im Mai

Die Konversation jedes Sprachtisches wird von einem Moderator begleitet, der die jeweilige Sprache als Muttersprache beherrscht.

Die Teilnahme ist gratis und es bedarf keiner Anmeldung. Einzig die Grundkenntnisse der Fremdsprache sollte man beherrschen, um der Diskussion an den einzelnen Sprachtischen folgen zu können.

Die Sprachlounge findet von 18 bis 20 Uhr am jeweils am ersten, 2., 3. und 4. Dienstag eines jeden Monats statt, und zwar jeden ersten und dritten Dienstag im Monat im Jugendzentrum „papperlapapp“ am Pfarrplatz 24. Jeden zweiten Dienstag im Monat in der Stadtbibliothek „Oberau“ am Angela Nikoletti-Platz 4 in Bozen und jeden vierten Dienstag im Monat in der Stadtbibliothek „Ortler“, Anna-Frank-Platz 23.

Die Daten für den Mai

Im Mai wird die Sprachlounge am 7.05. (Jugendzentrum „papperlapapp“), 14.05. (Stadtbibliothek „Oberau“), 21.05. (Jugendzentrum „papperlapapp“)und 28.05.(Stadtbibliothek „Ortler“) stattfinden.

Und wer sich auf Deutsch unterhalten möchte und den Vormittag vorzieht, der hat 2 Mal die Woche die Möglichkeit, bei dem Projekt „Sprich mit!“ seine Deutschsprachkenntnisse zu üben.

stol