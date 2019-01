Die Sterzinger Moosweiber

Luis Palla, Stadtführer aus Ratschings, weiß was mit den unverheirateten Jungfrauen in Sterzing und Umgebung geschah. In Karren habe man sie ins Moos verfrachtet. Dort hätten sie als Strafe im Moos zwischen all den Mücken Jacken stricken müssen.

Daraus entstand auch ein uraltes Fastnachtspiel: Die Frauen hätten sich zusammengeschlossen, um gemeinsam den Männern den Hass darzubringen, die sie haben sitzenlassen. Der Beitrag der Sendung „Südtirol Heute“ hat die vollständige Sage verfilmt und mit Originalreimen versehen.

