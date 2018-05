„Dies academicus“ an der Uni Bozen

Den „Dies academicus“ nutzt die Freie Universität Bozen traditionell dazu, neue Professoren willkommen zu heißen, Professoren und Studierende für Forschungsleistungen beziehungsweise ihr Engagement für die Universitätsgemeinschaft zu ehren und – in diesem Jahr erstmals – in den Ruhestand gegangene Professoren zu verabschieden.

Die Universitätspräsidentin Prof. Ulrike Tappeiner zeigte sich erfreut, viele neu berufene Professoren an der Universität begrüßen zu können: „Diese Berufungen stellen eine große Investition unserer Gesellschaft in die Forschung und die Ausbildung junger Menschen dar.“

Universitätspräsidentin Prof. Ulrike Tappeiner. - Foto: Uni Bozen

Stärkere Vernetzung mit internationalen Forschungspartnern

AuchRektor Prof. Paolo Lugli wies in seiner Rede auf die stetig stärkere Vernetzung mit internationalen Forschungspartnern und Partnern vor Ort hin. „Nicht zuletzt bei den Festfeiern zum 20-jährigen Bestehen der Freien Universität Bozen im vergangenen Jahr haben wir die Medienpräsenz über viele Veranstaltungen gestärkt und sind neue Kooperationen eingegangen. Inhaltlich haben unsere Fakultäten sich im vergangenen Jahr ihr Studienangebot immer stärker profiliert und die Forschung stark vorangetrieben.“

Stefan Elmer von Universität Zürich als Festredner

Als Festredner war Stefan Elmer geladen, der an der Universität Zürich im Bereich der Neuropsychology am Institut für Psychologie forscht. Er ging in seiner Festrede auf die „Zusammenhänge zwischen Musiktraining und Sprachverarbeitung: eine neurowissenschaftliche Perspektive“ ein.

„Unser Gehirn ist ein sehr plastisches, geschmeidiges Organ, das von unseren täglichen Erfahrungen geformt wird. In diesem Zusammenhang konnte ein positiver Einfluss des Musiktrainings auf die Sprachentwicklung nachgewiesen werden.“

Festredner Stefan Elmer. - Foto: Uni Bozen

Verabschiedung in die Pension

Erstmals wurden Professoren der Freien Universität Bozen verabschiedet, die im vergangenen akademischen Jahr pensioniert worden sind: Neben den Professorinnen Annemarie Saxalber und Alessandra Farneti waren dies der ehemalige Rektor Prof. Walter Lorenz (8 Jahre im Amt) und Vizerektorin Gabriella Dodero.

11 neue Professoren

Rektor Lugli stellte bei der heutigen Feier 11 neue Professoren vor, die im laufenden akademischen Jahr ihre Arbeit an der Freien Universität Bozen aufgenommen haben. Es sind dies Antonella Brighi, Bruno Carpentieri, Davide Ferrari, Ulrike Elfriede Loch, Marco Montali, Angelika Peer, Paolo Maria Perego, Ildikó Erika Stephanie Risse, Paolo Somigli, Reinhard Tschiesner und Beate Christine Weyland.

Musikalisch umrahmt wurde der heutige Dies academicus vom Streicherquartett „Dynamik“ der Hochschule für Musik „Claudio Monteverdi“ unter der Leitung von Prof. Roberto Gander.

stol