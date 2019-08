„Dinoworld“ in Gfrill/Tisens: Urzeit-Giganten hautnah erleben

Über 50 Modelle von Dinosauriern und deren Nachfahren in Lebensgröße werden für ein wahres „Urzeit -Feeling“ sorgen und die großen und kleinen Dino-Fans zum Staunen bringen. - Foto: „Dinoworld“ in Gfrill/Tisens

Über 50 lebensgroße Modelle von Dinosauriern und deren Nachfahren sorgen für ein wahres „Urzeit-Feeling“. Einzigartig: es ist die weltweit einzige Ausstellung, welche ausschließlich Modelle zeigt, die unter wissenschaftlicher Anleitung hergestellt, also wissenschaftlich fundiert sind. Der Besucher kann so ganz genaue Eindrücke von diesen Urzeit-Giganten mit nach Hause nehmen.

Die Dinosaurier – der Realität sehr nahe

Vom 8 Meter hohen Tyrannosaurus Rex, dem zwei Tonnen schweren Triceratops mitsamt Babys, dem Stegosaurus oder dem 30 Meter langen Diplodocus – es wurde keiner der „bekannten“ Dinos vergessen, man kann sie „hautnah“ und in voller Lebensgröße bestaunen. Die Besucher können aber auch so illustren Figuren wie dem Pachycephalosaurus oder dem Protoceratops begegnen oder auch dem Euoplocephalus, dem Suchomimus, Dimetrodon, Allosaurus, Igoanodon, Torosaurus usw. Zudem sind auch die durch den „Ice Age“-Film wieder in alle Munde gekommenen „Mammut“, „Faultier“ oder „Säbelzahntiger“ zu sehen und kaum bekannte Wesen aus der Tierwelt der Eiszeit.

Öffnungszeiten: noch bis Ende Oktober täglich von 9.30 bis 19 Uhr (Hunde sind im Park erlaubt).

Anfahrt

Sie erreichen das Ausstellungsareal mit dem Auto (Gampenstraße 52, Parkmöglichkeiten sind vor Ort vorhanden) oder auch mit dem Bus der Linie 246 (Meran – Lana – Gampenpass – Fondo) bis zur Dino-Haltestelle „Tierwelt Rainguthof“.

Detaillierte Infos unter www.dinoland.it