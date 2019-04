Festival Musica Sacra geht in die 48. Runde

Ein Highlight der Konzertreihe findet in der Stiftskirche von Neustift statt: Es musizieren ehemalige Wiener Sängerknaben in Begleitung von Orgel und Schlagwerk. - Foto: D

In Südtirol finden einige Höhepunkte statt, bei denen lokale und internationale zeitgenössische Musik und wiederentdeckte Werke der Alten Musik im Mittelpunkt stehen. So singt etwa am 29. April in der Stiftskirche von Neustift ein Ensemble ehemaliger Wiener Sängerknaben die Werke zeitgenössischer Komponisten und wird dabei von Orgel und 2 Schlagzeugern begleitet.

Eröffnet wird das Festival am 24., 25. und 26. April in den Kirchen von Kaltern, Gries und Laas.

