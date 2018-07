Freilichtkabarett Kaltern mit Prantl & Prantl

„Vollgas…“ – ja eben Vollgas! Geht das überhaupt heute noch, darf man überhaupt noch Vollgas geben oder ist das nirgends mehr erlaubt. Könnte es vielleicht auch sein, dass gerade jene, die noch ordentlich Vollgas geben könnten es auch nicht tun, jedoch täglich großspurig davon reden. Heuer wird das womöglich anders sein, wo doch angesichts der bevorstehen-den Landtagswahlen sicher gar einige für drei Monate ordentlich Gas geben werden, um sich einen der gepolsterten Sessel im Landtag zu ergattern. Danach wird dann womöglich wieder auf Standgas zurückgedreht. Was auch gut ist, denn sonst läuft man Gefahr, dass das Gas-kabel aufgrund von Überbelastung bricht. Und das will ja auch niemand.

Barbara und Dietmar, Prantl & Prantl eben, werden jedenfalls bestrebt sein, den Zuschauern einen gemütlichen, unterhaltsamen Kabarettabend unter freiem Himmel zu bieten und das Thema „Vollgas“ und vieles mehr kabarettistisch beim Freilichtkabarett in Kaltern zu beleuchten und aufzuarbeiten.

Premiere und weitere Termine

Die Premiere findet am Freitag, 13. Juli 2018 um 21 Uhr statt. Weitere Aufführungen gibt es am 16., 18., 20., 23., 25., 27., 30. Juli sowie am 1. und 3. August immer um 21 Uhr.

Kartenreservierung unter der Telefonnummer 338/8379592 (von 9 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr)

Kabarett findet bei jedem Wetter statt

Gespielt wird in Kaltern im Hof der Kellerei Kettmeir, Kellereistrasse 4; keine Aufführung muss wegen Schlechtwetter ausfallen, denn wie immer beim Freilichtkabarett in Kaltern sitzt man auch bei Regen im Trockenen.

Parkmöglichkeiten: großer Parkplatz beim Kellereigelände am Dorfeingang von Kaltern; von dort ist man in maximal 5 Minuten zu Fuß am Spielort.

Heimatbühne Kaltern

Veranstalter des Freilichtkabarett Kaltern ist auch heuer wieder die Heimatbühne Kaltern, mit Obfrau Barbara Felderer und ihrem gesamten Team.

