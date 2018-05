Freilichttheater: 50 Jahre Volksbühne Stilfes

Eigentlich wollte er doch nur seine geschriebenen Werke in der Stadt an den Mann bringen, der Dorfschuster Thomas. Plötzlich wird er für tot erklärt. Was ist passiert?

Thomas Nothaas ist ein armer Dorfschuster und lebt rechtschaffend, aber in ärmlichen Verhältnissen, zusammen mit seiner Haushälterin Kuni und seinem langjährigen Gesellen Wastl. Um die Zwangsräumung von Heim und Werkstatt zu verhindern, fährt der Schuhmachermeister mit dem Zug nach Innsbruck und versucht, seine "Versl" und "Theaterstückl" bei Funk und Film an den Mann zu bringen.

Leider ohne Erfolg. Unterwegs wird ihm auch noch seine Brieftasche gestohlen und er muss, mitten in der Nacht, per Anhalter nach Hause kommen. Inzwischen verunglückt der Brieftaschendieb tödlich und anhand der gefundenen Papiere wird er als Thomas Nothaas identifiziert. Die Überraschung ist groß, als Thomas kurz darauf seine eigene Todesanzeige in der Zeitung liest …

Auf der Freilichtbühne stehen: Roland Hofer (Thomas Nothaas – Schuhmachermeister), Hildegard Kofler Brida (Kuni - seine Haushälterin), Wolfgang Simmerle (Wastl – Schustergeselle), Richard Holzer (Bartholomäus Wolf - der Ochsenbauer), Katja Wieser (Eva Schönbichler – Witwe), Herta Pircher (Zenzl Wolf – Ochsenbauer Tochter), Heini Sieder (Harry Klein - der Polizist), Armin Holzer (Gerald Öttinger - ein fremder Mann), Karl Aukenthaler (Dr. Engel - der Bezirksarzt), Johann Sparber (Peter – Sanitäter) und Justin Wieser (Paul – Sanitäter).

Die Aufführungen sind am Montag, 28. Mai, Dienstag, 29. Mai, Donnerstag, 31. Mai, Samstag, 2. Juni, Dienstag, 5. Juni, Mittwoch, 6. Juni, Freitag, 8. Juni, Dienstag, 12. Juni und Mittwoch, 13. Juni - um 21:00 Uhr, im Innenhof des Pfarrwidum von Stilfes, Freienfeld. Bei Regen wird im Vereinshaus gespielt. Der Eintritt beträgt 14 Euro für Erwachsene und 9 Euro für Grund- und Mittelschüler.

Kartenvorbestellung: von 16.00 bis 19.00 Uhr unter der

Servicenummer: 338 378 46 86

oder per E-Mail unter: [email protected]

