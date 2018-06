Freiluft-Lesung für die Kleinen

„SagapòTeatro“ ist ein Verein, der sich mit Vorlesungen von Bilderbüchern beschäftigt. Am 5. Juni werden in der Stadtbibliothek Bozen ab 16.30 Uhr Geschichten für Kinder in italienischer Sprache vorgelesen.

Wenn das Wetter mitspielt, wird auf der Terrasse des neuen Kidraumes gelesen. Bei Regen findet die Lesung im großen Saal der Bibliothek statt.

