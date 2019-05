Gabriel-Grüner-Schülerpreis 2019 in Mals verliehen

Der heurige Gabriel-Grüner-Schülerpreis geht an Nora Nicolussi Moz und Verena Pfeifhofer vom Sprachengymnasium „Nicolaus Cusanus“ in Bruneck für ihre Reportage "Drei Herzen vereint".

Der Gabriel-Grüner-Schülerpreis ist – nun schon in seiner dritten landesweiten Auflage – ein mbitioniertes Begabungsförderungsprojekt der Pädagogischen Abteilung im Bereich „Schreiben/Oberstufe“. Es wird von der Pädagogischen Abteilung finanziert und ausgerichtet, und zwar mit mehreren Partnern: der Agentur Zeitenspiegel in Stuttgart, dem Wochenmagazin „ff“ und dem Bildungsausschuss Mals. Bildungsdirektor Gustav Tschenett übergab den Gewinnern im Kulturhaus von Mals symbolisch den Preis – ein Praktikum beim Magazin „stern“ in Hamburg und ein weiteres bei der „ff“ in Bozen.

„Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass das projektbezogene und generationenübergreifende Zusammenarbeiten von Profis mit Schülerinnen und Schülern ein sehr erfolgreiches und bereicherndes Lern-Setting ist“, heißt es aus der Bildungsdirektion, „und zwar für beide Seiten; sie zeigen auch, dass die entstandenen Reportagen zunehmend ein sehr gutes Niveau erreichen.“

lpa/stol