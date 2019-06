Gartennächte 2019: Tom Walker kommt nach Meran

Vor wenigen Wochen erhielt er den British Award 2019 - Breakthrough Act – British Single. Anfang März stellt er sein neues Album „What A Time To Be Alive“ vor. Markant und stimmgewaltig, so wird Tom Walker in den Medien beschrieben und die Fans können sich auf ein Mega-Konzert in Meran freuen.

Das Programm der Gartennächte 2019:

25.06. Tom Walker (Großbritannen)

25.07. Mozart Heroes (Schweiz)

08.08. Alphaville (Deutschland)

22.08. The Legend of Morricone (Italien)

Konzertbeginn

jeweils um 21 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr mit der Möglichkeit, die Gärten zu besichtigen.

Kartenvorverkauf

In allen Athesia Buchhandlungen

Meran: Non Stop Music

Bozen: Bazar

Online-Ticket: www.ticketone.it

