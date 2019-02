Grödner Bildhauer in China auf Erfolgkurs

In China findet Waldpoths nüchterne, realitätsnahe Kunst großen Anklang.

Am besten kann sich Waldpoth auf sein Werk konzentrieren, wenn das Wetter neblig und verschneit ist. Das gedämmte Licht und die Ruhe ermöglichen es ihm, in die Welt seiner Kunst abzutauchen. Stundenlang arbeitet er an seinen Figuren aus Lindenholz.

Viele fänden seine lebensgroßen Körper traurig. Der Künstler bestreitet das: Er sei nicht traurig und auch seine Figuren nicht – eine gewisse Melancholie aber sei schon zu sehen, dem stimmt er zu.

In China findet Waldpoths nüchterne, realitätsnahe Kunst großen Anklang, wie der Beitrag der Sendung „Südtirol Heute“ eindrucksvoll zeigt.

stol