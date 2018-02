Haydn Orchester: In Memoriam Sir Jeffrey Tate

Dieses Programm sollte eigentlich Sir Jeffrey Tate leiten, dieser verstarb jedoch völlig überraschend am 2. Juli 2017. Am 30. und 31. Mai 2017 dirigierte Sir Jeffrey Tate noch die Abschlusskonzerte der letzten Saison des Haydn Orchesters.

Dem britischen Dirigenten widmen Michele Mariotti und das Haydn Orchester nun dieses Konzert.

Michele Mariotti wurde 1979 in Urbino geboren und studierte am Konservatorium in Pesaro und an der Accademia Musicale Pescarese. 2008 wurde er Chefdirigent und 2014 musikalischer Leiter des Opernhauses in Bologna. Die italienische Vereinigung der Musikkritiker verlieh ihm 2016 den 36. Premio Abbiati als Dirigent des Jahres.

Tickets gibt es im Stadttheater in Bozen.

