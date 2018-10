Hohe Ehre für Georg Kaser

Als Experte für alpine und tropische Glaziologie wurde Georg Kaser laut Aussendung der Uni Innsbruck „für seine außergewöhnliche wissenschaftliche Leistung mit der höchsten Auszeichnung, die die Republik Österreich für in Wissenschaft oder Kunst tätige Personen zu vergeben hat“, geehrt. Seit Beginn seines Studiums der Geo- und Atmosphärenwissenschaften an der Uni Innsbruck war Kaser Mitarbeiter eines glaziologischen Forschungsprojektes im Rahmen der internationalen hydrologischen Dekade.

Einer der führenden Experten in der Glaziologie

Seine Leidenschaft für Gebirge kombiniert mit alpinistischen Fähigkeiten haben es ihm ermöglicht, außergewöhnlich früh Erfahrungen in der alpinen Forschung zu sammeln und bald nach dem Abschluss seines Studiums eigenständige Projekte mit Lehr- und Forschungscharakter zu entwickeln und zu leiten. Durch diese Projekte wurde Kaser schon bald zu einem der führenden Experten in der alpinen und tropischen Glaziologie.

Sein wissenschaftliches Engagement hat sich dabei nicht nur auf die reine Forschungsarbeit beschränkt. Er hat sich auch in verschiedenen internationalen Gremien um die Weiterentwicklung der Wissenschaft, insbesondere der Kryosphärenwissenschaften und der Glaziologie verdient gemacht. „Heute dürfen wir einen weltweit führenden Experte auf diesem Gebiet ehren und ihm für seine besonderen Verdienste um die Universität Innsbruck danken“, so Rektor Tilmann Märk in seiner Rede. Kaser war maßgeblich an der Gründung der IACS (International Association of Cryospheric Sciences), einer der Unterverbände der IUGG (International Union of Geophysics and Geodesy) beteiligt, zu deren Gründungspräsident er 2007 gewählt wurde.

„Neben seinen umfangreichen nationalen und internationalen Tätigkeiten muss auch sein Engagement innerhalb der Universität hervorgehoben werden. Neben einem exzellenten Forscher ist Georg Kaser auch ein exzellenter Lehrer“, betonte Bernhard Fügenschuh, Vizerektor für Lehre und Studierende und Laudator bei der Verleihung.

Freude über Auszeichnung und „den Weg bis hierher“

Georg Kaser freute sich sehr über die Auszeichnung: „Ich fühle mich sehr geehrt und freue mich nicht nur über die Auszeichnung, sondern auch über den Weg bis hierher, auf dem ich von meiner Familie, meinen Freunden und tollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern begleitet wurde. Ein großer Dank gilt ihnen und der Universität, die mir viele Freiheiten gelassen und mich immer unterstützt hat.“

