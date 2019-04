„Hüttenzauber“ in Ridnaun

Erste Differenzen werden überspielt. Doch das Wetter scheint sich gegen sie verschworen zu haben. Es zieht ein Schneesturm auf und bald kann keiner mehr die Hütte verlassen. Angst und Beklemmen machen sich breit, Konflikte treten offen zutage. Als der Schneesturm die Hütte fast zum Einsturz bringt, gelingt es ihnen gerade noch die Katastrophe zu verhindern.

Die Menschen atmen auf, sie sind noch einmal davongekommen. Doch das ist ein Mord geschehen…

Premiere des Stücks „Hüttenzauber“ ist am Freitag, 5. April um 20 Uhr im Kulturhaus von Ridnaun. Weitere Aufführungen gibt es am 7. April um 18 Uhr, am 9. und 13. April jeweils um 20 Uhr und am 14. April um 18 Uhr.

