Ideen der euroregionalen Künstler der Musikplattform UploadSounds

Um bei der Ausschreibung teilzunehmen, müssen die Musiker ihr Projekt bis zum 20. Oktober einschicken. Es dürfen Projekte in einer der 4 Kategorien des Call#2 2018 eingereicht werden: europäischer Musikexport (mindestens 3 Konzerttermine außerhalb der Euroregion) und außereuropäischer Export (mindestens ein Konzert außerhalb der europäischen Grenzen); Weiterbildung und Professionalisierung; Plattenproduktion oder Produktion eines Musikvideos.

Auswahl von maximal 3 Projekten

UploadSounds wählt maximal 3 Projekte aus, die bis zum 31. Dezember abgeschlossen sein müssen und von einer finanziellen Kostenbeteilung von bis zu 3000 Euro profitieren können. Die Kostenbeteilung darf jedoch 80 Prozent der Gesamtkosten des Projektes nicht übersteigen.

UploadSounds hält sich das Recht vor, das verfügbare Gesamtbudget mit zusätzlichen verfügbaren Ressourcen aufzustocken oder nicht das gesamte verfügbare Budget zu verwenden, falls nicht genügend Projekten positiv bewertet wurden, um die verfügbaren Ressourcen auszuschöpfen. Die Projekte werden von einer Kommission ausgewählt, die sich aus Mitgliedern der Organisatoren von UploadSounds zusammensetzt. Jede Band kann mehrere Projekte einreichen, aber nur eines pro Musikgruppe kann ausgewählt werden.

Einsendeschluss ist der 20. Oktober

Ausreichend Platz also für neue, kreative Ideen in der Musikwelt. Einsendeschluss für die Bewerbungen ist der 20. Oktober. Die Unterlagen sind per Email an [email protected] zu schicken. Die Richtlinien und das auszufüllende Formular sind online herunterzuladen.

Die Projekte müssen bis zum 31. Dezember abgeschlossen sein.

