Internationaler Museumstag am 13. Mai

Fast 17.000 Menschen beteiligten sich voriges Jahr am Internationalen Museumstag; heuer ist es am Sonntag, 13. Mai wieder soweit: 45 Museen in Südtirol nehmen an diesem weltweit begangenen Tag teil und bieten bei freiem Eintritt wieder über 100 Veranstaltungen, wie Workshops, Führungen, Ausstellungen, Vorführungen, Spiele, Konzerte, Quiz, Lesungen, Theater und Experimente.

Das Motto, unter dem der Internationale Museumstag heuer steht, lautet "Netzwerk Museum: Neue Wege, neues Publikum“; viele Museen werden ihre Veranstaltungen folglich auf dieses Motto abstimmen.

Informationen dazu gibt es auf dem Museumsportal.

lpa/stol