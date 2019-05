Internationales Kindertheaterfestival Hollawind in Brixen

Zum achten Mal ruft das Theaterpädagogische Zentrum Brixen heuer das Internationale Kindertheaterfestival Hollawind aus. Um die 100 Kinder zwischen 10 und 14 Jahren aus Russland, Israel, Großbritannien und der Ukraine werden ihre Stücke aufführen, in der Muttersprache der darstellenden Kinder und trotzdem über Sprachgrenzen hinweg verständlich.

Alle Gruppen sind alte Freunde. Das Ensemble KALAMBUR beispielsweise hat vor vier Jahren am Internationalen Treffen für Jugendtheater sapperlot teilgenommen und die Zuschauer mit poetischen Bildern und hoher Professionalität beeindruckt. Das EUGEN NACHT ACTING STUDIO aus Israel war bereits mehrmals in Brixen zu Gast. Mit seinen schwungvollen Musikshows zieht es das Publikum jedes Mal sofort in seinen Bann und das Central Youth Theatre aus Wolverhampton ist inzwischen ein Dauergast bei allen Festivals des TPZ Brixen.

Highlight: Taubstummen-Gruppe aus Russland

Ein besonderes Highlight beim Internationalen Kindertheaterfestival Hollawind ist sicher die Aufführung der Gruppe PIANO THEATRE aus Novgorod/Russland. Die sieben taubstummen Kinder und Jugendlichen waren mit ihrem Stück „Wings for Clowns“ bereits im vergangenen Jahr beim Internationalen Treffen für Jugendtheater sapperlot dabei und haben es mühelos geschafft, ihre Sehnsucht nach Menschlichkeit und Herzenswärme auszudrücken - ohne Worte und in poetischen, stimmungsvollen Bildern.

Besonders freut es die Organisatoren des Theaterpädagogischen Zentrum Brixen, dass in diesem Jahr auch eine Kooperation mit dem Brixner Stadtmarketing zustande gekommen ist. Die Teilnehmer des Festivals werden die Eröffnung des „Wasser-Licht-Festivals“ mitgestalten und an verschiedenen Plätzen der Stadt Straßenaktionen darbieten – natürlich ebenfalls zum Thema „Wasser und Licht“.

„Werte mit Herz“

Das Projekt hat auch die Raiffeisenbank überzeugt. Es wurde für die Finalrunde von „Werte mit Herz“ nominiert, wohl weil das völkerverbindende Element des Festivals die Mitglieder der Jury überzeugt hat. Denn genau das ist eines der Ziele des Hollawind: Eine Verständigung über sprachliche und kulturelle Grenzen hinweg, Toleranz bei den Kindern zu entwickeln für Chancen, die sich durch andere Sichtweisen bieten, Neues zu sehen, Vorurteile abzubauen und in diesem Sinne ein wichtiger Beitrag zur Friedenserziehung.

Aufführungen

Donnerstag, 9. Mai

Der beste Freund der Welt - Theaterwerkstatt KNALLROT – TPZ Brixen um 11 Uhr im JUKAS

Running between the lines – Central Youth Theatre – UKum 15 Uhr im Don Bosco Saal

Gestrandet – Theaterwerkstatt ZINNOBER – TPZ Brixen um 19.30 Uhr im JUKAS

Freitag, 10. Mai

Ein Fäustchen – Alles Schwindel oder was? – Theaterwerkstatt PEPPERMINT-TPZ Brixen um 11 Uhr im JUKAS:

Story Story Night – Eugen Nacht Acting Studio um 16.30 Uhr im Don Bosco

City of the New World – Jugendtheater KALAMBUR – Ukraine um 14.30 Uhr im Don Bosco

Die Blutprinzessin – Theaterwerkstatt JEANSBLAU – TPZ Brixen um 16 Uhr im JUKAS

Wings for Clowns – Piano Theatre – Russland um 17.30 Uhr im Don Bosco

