Junge Toblacherin in „Head Full of Honey“ zu bestaunen

Die Familie Botazzi verbindet eine schon seit Jahren währende Freundschaft mit der Familie Schweiger. Nachdem Lia 2014 beim Originalfilm schon eine kleine Statistenrolle übertragen bekommen hatte, fand Schweiger, dass es diesmal „ein bissl mehr“ sein sollte.

Wie berichtet, waren Drehorte für „Head full of honey“ in Südtirol unter anderem das Franziskanerkloster und der Bahnhof in Bozen, das Weingut Kreithof in Eppan, St. Magdalena in Villnöss, Schloss Prösels, der Nigerpass und das Grödnerjoch.

D/mt