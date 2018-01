Kirchenmusik für die Jugend

Am Bezirkskonzert Mass of Children von John Rutter, welches am 20. und 21. Jänner vom Bezirk Pustertal in der Pfarrkirche von Niederdorf beziehungsweise Taufers aufgeführt wurde, haben sich 80 Sänger aus etwa 25 Chören beteiligt.

30 Mädchen des Sozialwissenschaftlichen Gymnasiums - Bruneck haben dabei den Part des Kinderchores übernommen. Begleitet wurde der Bezirkschor von einem Kammermusikensemble. Als Sopran-Solistin wirkte Stefanie Steger, als Bariton Hannes Tschurtschenthaler. Die Gesamtleitung hatte Markus Federer inne. Adele Vikoler leitete den Mädchenchor.

Die Mass of the Children, was „Messe der Kinder“ bedeutet, ist eine Komposition des englischen Komponisten John Rutter. Sie entstand in den Jahren 2002 und 2003 und wurde im Februar 2003 in der New Yorker Carneige Hall uraufgeführt.

Rutters Werke haben eine vielschichtige Harmonik und Rhytmik, die auch Jazz-Elemente aufnimmt.

stol