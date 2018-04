Kompakt-Info zur Zweisprachigkeitsprüfung

Kommende Woche findet eine neue Auflage des Informationsevents Kompakt-Info über die Zweisprachigkeitsprüfungen statt. Darin lernen Interessierte den Prüfungsablauf kennen, erfahren, wie sie sich optimal vorbereiten können und erleben, wie die mündliche Prüfung vonstattengeht.

Auch können sie andere Kandidaten für Konversationsübungen ausfindig machen. Dazu hat die Dienststelle für Zwei- und Dreisprachigkeitsprüfungen eine neue Methode eingeführt, die sich schon bewährt hat. Die Teilnehmer der Kompakt-Info tragen jeweils eine farbige Etikette und erkennen auf einen Blick Personen, die ihrem Sprachniveau entsprechen und der jeweils anderen Sprachgruppe angehören. Die Konversationsrunden finden dann bequemlichkeitshalber immer öfter über Skype oder Whatsapp-Anruf statt.

Durch Kompakt-Info können sich Kandidaten besser einordnen

Die im 2016 Jahr eingeführte Kompakt-Info macht es den Kandidaten und anderen Interessierten viermal im Jahr leichter, die Prüfung und das eigene Sprachniveau einzuordnen – das zeigen immer wieder Rückmeldungen von Teilnehmern, die inzwischen die Prüfung bestanden haben.

Die nächste Kompakt-Info findet am Donnerstag, den 12. April statt. Zwischen 8.30 und 12.30 Uhr sind die Teilnehmer der international anerkannten Sprachniveaus B1 und A2 (ehem. C und D) vorgesehen, und von 13.30 bis 17.30 Uhr jene des Niveaus C1 und B2 (ehem. A und B). Kompakt-Info findet in der Dr.-Julius-Perathoner-Str. 10 im zweiten statt.

Online-Anmeldung erforderlich

Die Plätze sind begrenzt; daher ist eine Online-Anmeldung für die Teilnahme unbedingt erforderlich. Auch erhält jeder Teilnehmer gleich nach der Anmeldung eine bestimmte Zeit zugeteilt, die es einzuhalten gilt, um die Abläufe vor Ort zu optimieren. Auf dieser Webseite sind auch weiterführende Informationen zu finden.

Spätere Termine der Kompakt-Info sind für den 1. Juni mit der Simulation der schriftlichen Prüfung und am 14. Juni 2018 mit der Simulation der mündlichen Prüfung festgelegt.

lpa/stol