„Künstlerische Kontests“ auf dem Waltherplatz

Maximal 6 Stunden standen den Schülern zur Verfügung, um aus dem Stand Zeichnungen, Gemälde und Comics zu kreieren. Die jungen Fotografen hingegen waren in der Zwischenzeit in der Stadt unterwegs, auf der Suche nach interessanten Motiven. «In meiner Stadt», so hieß das vorgegebene Thema, auf das sich alle Künstler bei ihren Werken beziehen mussten und welches erst kurz vor Beginn des Contests bekanntgegeben wurde.

„Wie immer waren die „Künstlerischen Kontests“ auf dem Waltherplatz ein voller Erfolg.“, so Elisa Weiss, Vorsitzende des Artist Clubs, der für die Organisation des Schülerfestivals verantwortlich ist. An diesem besonderen Tag verschmilzt das Schülerfestival mit dem Rest der Stadt und viele neugierige und interessierte Passanten und Bürger kommen so in Kontakt mit der Veranstaltung und lernen diese besser kennen.

