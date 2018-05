Lange Nacht der Kirchen 2018

Hinter den vielfältigen Ideen der Langen Nacht der Kirchen stehen meist Ehrenamtliche.

Allein 13 der 71 teilnehmenden Gotteshäuser befinden sich in Bozen, auch in Meran können die Besucher am Freitagabend die stattliche Zahl von 11 Kirchen und Kapellen besuchen.

Einige Höhepunkte der Langen Nacht sind die Kirchentouren für Kinder und Erwachsene in Meran, Kunst in der Kirche mit dem Maler und Dichter Luis Stefan Stecher in der Pfarrkirche zur Hl. Gertraud in Bozen-Haslach und eine Modenschau liturgischer Gewänder unter dem Motto „Wann trägt man Rot? Wann trägt man Grün?“ im Bozner Dom.

Ein paar Highlights der Veranstaltung

Ebenso ist der Gebetsabend „Auf der Suche nach… Jesus“ in der Brunecker Rainkirche, die Besichtigung des historischen handgeschmiedeten Glockenlagers in Siffian, das auf ein Patent von Leonardo Da Vinci zurückgehen soll, sowie Bibelsprüche zum Thema Wein und ein Vortrag von Don Paolo Renner in der Bonifatiuskapelle im Ansitz Köstenholz in Terlan einen Besuch wert.

Weitere Höhepunkte sind die Schnitzeljagd auf der Suche nach christlichen Symbolen in Leifers, die Radsegnung in der Pfarrkirche von Tramin, der Lobpreisabend von Jugendlichen in der Kapelle im Haus Immanuel in Algund, die Pyjamaparty mit Übernachtung in der St.Georgen-Kirche in Meran-Obermais oder das meditative Eintauchen in Musik, Kerzenlicht, Bild und Wort in der neuen Kirche zur Hl. Monika in Plaus.

Das vollständige Programm zur Langen Nacht der Kirchen gibt es online.

In Südtirol wird die Lange Nacht der Kirchen vom Seelsorgeamt der Diözese Bozen-Brixen, dem Katholischen Bildungswerk und der Arbeitsgemeinschaft der Jugenddienste koordiniert. Die Gestaltung übernimmt die Pfarrgemeinschaft vor Ort.

stol