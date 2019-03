Lausbub mit Engels-Sopranstimme

In seiner Heimat Cheltenham in Großbritannien singt Pichler, der 3 Sprachen spricht, schon seit Jahren. Er ist aber nicht nur bei den Verwandten in Südtirol als Wunderkind bekannt. Das Talent wird auch in Großbritannien von seinen Eltern eifrig gefördert – so besucht Cassian dort eine renommierte Chorschule und probt täglich.

stol