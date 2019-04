Leiden, Sterben, Auferstehung: Die Fastenkrippe

Im 18. und 19. Jahrhundert war die Krippe in Europa weit verbreitet – mittlerweile ist sie in Südtirol selten zu finden. Der Grödner Bildhauer Otto Rifesser hat 3 Jahre lang an einer großen, detailreichen Fastenkrippe gearbeitet. Sie steht nun in der Pfarrkirche von St. Ulrich.

Besonders für Kinder mache die Krippe, laut dem Bildhauer, das Osterfest leichter verständlich. Sie zeigt den Einzug auf dem Esel, das letzte Abendmahl, den Kreuzweg, die Kreuzigung bis hin zur freudigen Wende: der Auferstehung.

stol