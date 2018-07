Luis von Ulten: Angriff auf die Lachmuskeln

Der Darsteller Manfred Zöschg schlüpft nicht nur in die Rolle des Luis, sondern erweist sich als äußerst vielseitiger und wandlungsfähiger Künstler. Mal klagt er dem Publikum sein Leid als bayrischer Bademeister, mal schlüpft er in die Rolle des italienischen Casanova und erteilt dem Publikum eine Lektion in Sachen Frauen erobern.

Dieses Mal beschäftigt er sich aber als Luis mit dem NATO-Areal in Natz-Schabs, wo US-amerikanische Atomwaffen gelagert werden. Der Luis von Ulten will jetzt wissen, dass die Sowjets ihre Raketen einst im Ultental aufbewahrt haben.

