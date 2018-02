Managerin des Jahres Barbara Pizzinini ganz „Privat“

Barbara Pizzinini stammt aus St. Kassian und ist Ladinerin. Bei ihrer Arbeit geht es ihr vor allem darum, Jugendlichen mit Problemen unterschiedlicher Art einen Platz in der Gesellschaft zu vermitteln.

Zudem kümmert sie sich um Asylanten und Flüchtlinge. Sie möchte demnächst in ein Flüchtlingscamp in Bangladesh, um Kindern der aus Myanmar vertriebenen islamischen Minderheit der Rohingya zu helfen.

Über ihre bisherigen Erfahrungen, über Rückschläge und Erfolge, aber auch über die Herausforderungen im sozialen Bereich spricht sie am 1. Februar um 20 Uhr und am 2. Februar um 18.29 Uhr in der Talksendung „Privat“ auf Rai Südtirol.

stol