Matura 2019: Das war die 2. schriftliche Prüfung

Nach der ersten schriftlichen Prüfung am Mittwoch in Deutsch, mussten die Maturanten am heutigen Donnerstag zur zweiten schriftlichen Prüfung antreten.

Neu ist in diesem Schuljahr, dass in vielen Fachrichtungen für die zweite schriftliche Prüfung zwei schultypspezifische Fächer Gegenstand der Prüfung sind. Latein und Griechisch an den Klassischen Gymnasien, Mathematik und Physik an den Realgymnasien, Betriebswirtschaft und Englisch an bestimmten Fachrichtungen der Wirtschaftsfachoberschulen – dies sind nur einige Beispiele.

Hier sehen Sie die Themen aller Fachrichtungen.

STOL wünscht allen Prüflingen weiterhin viel Erfolg.

stol