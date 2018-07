Max Giesinger rockt in Meran

Max Giesinger am Mittwoch in Meran. - Foto: DLife

Loading the player...

Alles begann 2011 als der 30-Jährige aus Waldbronn, nahe Karlsruhe in Deutschland, bei der Castingshow „The Voice of Germany“ mitmachte und den 4. Platz erreichte. Es folgten mehrere Musikprojekte, bis er schließlich 2014 sein Debütalbum „Laufen lernen“ herausbrachte. 2016 stieg er mit dem Radiohit „80 Millionen“ in die Charts ein.

Am Mittwochabend rockte Giesinger auf dem Thermenplatz der Passerstadt und entpuppte sich im Gespräch mit STOL als echter Südtirol-Fan.

stol/ape