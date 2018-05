Mehr Erfolg durch mehr Kreativität: Die Künstlerbrille

In der Erwachsenenbildung ist der Abstand vom Alltag generell ein wichtiges Element, der Lehrgang Die Künstlerbrille geht noch einen Schritt weiter, sagt Claudia Santer, Direktorin des Bildungshauses Schloss Goldrain. Umdenken lernen, um damit auf berufliche Herausforderungen mit neuen Techniken und mehr Mut reagieren zu können, sind laut Santer wichtige Elemente des Lehrgangs.

Über den Mehrwert von Kreativität können sich Führungskräfte aus Handwerk, Wirtschaft und Verwaltung neue Perspektiven erschließen, die Mittel zur Umsetzung für das eigene professionelle Umfeld werden ihnen mitgegeben. In einer kleinen Gruppe, die sich von Oktober bis Juni neunmal treffen wird, ist die Zeit und Möglichkeit, in Diskussionen und selbtständigem Arbeiten auf individuelle Bedürfnisse, so Santer, einzugehen. So können die verschiedenen Module für Menschen aus unterschiedlichen Hintergründen Impulse setzen, die richtungsweisend sein können.

Interaktion zahlreicher Künstler

Die Künsterbrille hat in der ersten Auflage unter der Leitung von Dagmar Frick-Islitzer bereits seit Januar 2018 Kunstschaffende wie die Südtiroler Sprachkünstlerin Lene Morgenstern, den Schweizer Kultautoren Tim Krohn oder das Bildhauerduo Venske & Spänle aus Deutschland als Mitwirkende gewinnen können.

Dass das Thema des Kurses eher neu ist und damit auch Skepsis hervorruft, ist für die Direktorin kein Problem: „Neues zu wagen ist in der Erwachsenenbildung ein Muss. Unser Ziel ist, dass die Menschen einen Schritt weiterkommen. Das bedeutet für uns, dass wir uns selbst auf Neues einlassen müssen“. Generell gehe es auch darum, den Kopf so freizubekommen, dass die Teilnehmenden sich auf Neues einlassen können, so Santer weiter: „Gerade Die Künstlerbrille ist prädestiniert für diese Art von Öffnung; durch die Interaktion mit den zahlreichenden Künstlerinnen und Kulturschaffenden werden Fenster geöffnet, die immer schon da waren, aber noch nicht aufgestoßen werden konnten“.

Wie setze ich Gelerntes um?

Wie aber sieht es aus, wenn Zeitdruck und Vorgaben im täglichen Berufsumfeld das Anwenden einer neuen Sichtweise im Weg stehen? Ist es überhaupt möglich, das Gelernte umzusetzen? Ja, ist Santer überzeugt und fügt an, dass gerade dieser Aspekt ein tragender Teil des Kurses sei, nämlich ein späteres Anwenden möglich zu machen: „Selbst wenn hoher Druck in Form von Vorgaben und Terminen bestehen mag, kann der Einzelne lernen, ganz bewusst Kontrapunkte zu setzen.

Wie die Kunsthandwerkerin Verena Wopfner, Mitwirkende des ersten Lehrgangs, bereits sagte: Wenn kein Platz mehr ist, Raum und Zeit dafür zu schaffen, dass man Neues zulässt, bleibt man immer innerhalb der bereits geschaffenen Grenzen. Und da setzt auch Die Künstlerbrille an: Eine neue Sichtweise zulassen, womit auf Altbekanntes geschaut werden kann – um so neue Wege umsetzen zu können. Es fängt, trotz Vorgaben und Terminen, immer bei einem selbst an“. Information & Anmeldung unter [email protected].

stol