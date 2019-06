MeranerFestSpiele: Premiere von „Die Präsidenten“ am Montag

Die große Freilichtaufführung findet oberhalb von Schloss Trauttmansdorff auf dem neuen Festspielareal oberhalb der Gärten von Schloss Trauttmansdorff, St. Valentinskirche, Meran statt.

Die Premiere der Uraufführung findet am Montag, 1. Juli 2019 um 21 Uhr.

Weitere Aufführungstermine

Mittwoch, 3. Juli 2019, Freitag, 5. Juli 2019, Samstag, 6. Juli 2019, Montag, 8. Juli 2019, Dienstag, 9. Juli 2019, Donnerstag, 11. Juli 2019, Samstag, 13. Juli 2019, Donnerstag, 18. Juli 2019. Beginn der Aufführung jeweils: 21.00 Uhr. Einlass ab 19.00 Uhr. Bistro mit Südtiroler Gerichten und Getränken auf dem Gelände des Festspielareals oberhalb der Gärten von Schloss Trauttmansdorff, neben der St. Valentinskirche.

Alleinstellungsmerkmale der MeranerFestSpiele

Die MeranerFestSpiele haben eine Reihe von Alleinstellungsmerkmale aufzuweisen. 1. Sie zeigen nur Ur- und Erstaufführungen. 2. Sie präsentieren ihre Stücke auf einem Festspielareal, das günstiger nicht liegen könnte. 3. Mit mehr als 100 Mitwirkenden sind sie die größte Freilichtaufführung im Land. 4. Durch die Uraufführung des Schauspiels „Die Präsidenten“ liefern die MeranerFestSpiele einen authentischen und relevanten Beitrag zum Gedenkjahr „100 Jahre Pariser Friedensverträge“, „100 Jahre Südtirol“, „100 Jahre Teilung Tirols“, „50 Jahre Südtiroler Autonomie“. 5. Die MeranerFestSpiele entwickeln die Tradition der Me- raner Volksschauspiele für ein Publikum von heute weiter.

Schauspieler/Darsteller

Insgesamt werden mehr als 40 Darsteller auf der Bühne stehen. Darunter - neben vielen Volksschauspie- lern aus dem Burggrafenamt und dem Passeier – auch einige großartige, professionelle Schauspieler. Wie Willi Lenik, (Synchronsprecher im Film „Der Pferdeflüsterer “ u.v.m), Erich Furrer, (dem Südtiroler Publi- kum bekannt durch die Hauptrolle im Stück „Die Erbinnen“ 2018), Wolfgang Hundegger aus Innsbruck („Warten auf Godot“ u.v.m.) und Deborah Müller, (bekannt durch TV Serien wie „Rosenheim-Chops“, „Sturm der Liebe“, „Bozner Krimi“ u.v.m.). Geboren in Südtiroler, kann Deborah Müller bereits auf eine beachtliche Karriere als Film- und Theaterschauspielerin verweisen und ist auch als Model bei großen Marken sehr gefragt. In Südtirol wird sie heuer zum ersten Mal auf der Bühne zu sehen sein. Wir freuen uns auf diese großartige Schauspielerin im Stück „Die Präsidenten“ von Luis Zagler. In den Rollen der Präsidenten zu sehen: Harald Rechenmacher als Woodrow Wilson (USA), Adolf Zöschg als Georges Clemenceau (Frankreich) und Franz Fliri bzw. Adolf Pirpamer als Premier David Lloyd George (Großbritannien). Auch einige großartige Meraner Schauspieler stehen auf der Bühne, wie die Meraner Theaterlegende Hans Marini oder Günther Steier, Robert Bernardi, Max Tschager und Bärbel Unterweger aus Algund, die im Stück „Die Präsidenten“ Mrs. Edith White Wilson, die Frau des amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson spielen wird. Vor 10 Jahren spielte sie die Frau des Andreas Hofer bei den Aufführungen der Meraner Volksschauspiele in Algund. Mit dabei auch Kinder, deren Aufgabe es sein wird, die Not und das Elend der Jahre 1918 - 1919 spürbar zu machen.

Zusammenarbeit mit dem Südtiroler Theaterverband

Möglich wurde alles das durch die gute durch die gute Zusammenarbeit mit dem Ausschuss des Bezirkes Burggrafenamt des Südtiroler Theaterverbandes, ihrer Obfrau Karmen Kammerlander und der Sinicher Dorfbühne mit Horst Ortler (Technik, Webadministration) und Adolf Zöschg (Darsteller).

Was den Besucher erwartet

Was den Besucher erwartet, ist ein tiefsinniges, humorvolles Theaterstück, das Fragen der Südtiroler Be- völkerung aufgreift, ohne dass die Geschichte uns eine Antworten darauf gibt. In den Rückblenden auf die Geschehnisse gleich nach dem 1. Weltkrieg wird die Aufführung zu einem farbenprächtigen, spannenden und vor allem ereignisreichen Schauspiel mit packenden Szenen, viel Musik und herrlichen Bildern.

Das Projekt wird unterstützt von

Landeshauptmann Arno Kompatscher, Ladesrat Philipp Achammer, Landesrat Arnold Schuler, HGV Präsident Manfred Pinzger, HGV Bezirksobmann Hansi Pichler, Landtagsabgeordnete Jasmin Ladurner, Bürgermeister Paul Rösch, Stadträtin Gabi Strohmer, der Kurverwaltung Meran, mit Präsidentin Ingrid Hofer, Tourismusvereine Schenna, Algund, Marling und Passeier und im besonderen vom Deutschen Orden, der den MeranerFestSpielen das großartige Festspielgelände unentgeltlich zur Verfügung stellt.

Tiroler Dramatiker

LUIS ZAGLER, geb. in Tirol , studierte Komposition und Literatur und promovierte mit einer Doktorarbeit über William Shakespeare. BR, ORF & RAI haben Stücke von ihm aufgezeichnet oder verfilmt. Seine großen Erfolge feierte der Dramatiker im Ausland. Mehrere seiner Theaterstücke sorgten für ausverkaufte Vorstellungen, bei denen sogar die Karten der Zusatzaufführungen innerhalb kürzester Zeit vergriffen waren. In Südtirol war 2017 die Uraufführung des historischen Dramas „Die Verfolgten“ wie auch sein Stück

„Die Karrner “ sehr erfolgreich. Luis Zagler begeistern mit seinen Theaterstücken Menschen aus den unter- schiedlichsten Schichten der Bevölkerung.

Regisseur

Heinz Oliver Karbus, geb 1956 in Bad Ischl, Österreich, Schauspielausbildung in Wien, Engagements in der Schweiz, Österreich und Deutschland.Ab 1987 Wechsel ins Regiefach. Oberspielleiter am Gost er Hoftheater Nürnberg 1988 künstlerische Leitung am Volkstheater Fürth, ab 1989 Regiearbeiten an Stadt- und Landestheatern in Deutschland und Österreich, Wallensteinfestspiele in Altdorf, Franken. 1997 bis 2001 Oberspielleiter am Landestheater Coburg. Seitdem Inszenierungen unter anderem an den Staatstheatern Karlsruhe und Nürnberg, Heilbronn, Krefeld-Mönchengladbach, Fürth, Landshut, Passau, Kempten, Augsburg, Tiroler Landestheater Innsbruck, etc. Oliver Karbus ist auch dem Südtiroler Publi- kum bereits bestens bekannt. Er inszenierte bei den Rittner Sommerspielen 2013 „Was ihr wollt“ von Wil- liam Shakespeare und 2014 „Der Gwissenswurm“ von Ludwig Anzengruber. Bei den Schlossfestspielen in Dorf Tirol inszenierte er 2017 „Die Verfolgten“ von Luis Zagler.

Produktionsteam

Regie: Oliver Karbus, Regieassistent: Renè Dalla Costa, Bühnentechnik: Christian Pippi, Licht: Julian Marmsoler, Ton: Erwin Wegleiter, Audio Elektronik, Kostüme: Rita Kröss und Hilde Gamper (historische Kostüme), Lena Vögele und Ildiko Okolicsanyi (zeitgenössische Kostüme), Musik: Marco Diana, Foto: Barbara Mathà und Riki Gelf, Maske: Maria Kralik, Film: Georg Penn von Studio Penn Pro.

Organisationsteam: Organisationsleitung: Sandra Spinell, Technische Leitung: Christian Pippi, Webad- ministration: Horst Ortler, Geschäftsführung: Philipp Genetti, Präsident des Vereins Meraner Festspiele, Kommunikation: Cilly Zorzi, Die Leitung der MeranerFestSpiele liegt in den bewährten Händen von Sandra Spinell (Sinicher Dorfbühne), die bereits 2018 bei der Erstaufführung des Theaterstückes „Die Erbinnen“ bewiesen hat, dass sie große Herausforderungen meistern kann. Alle diese Mitwirkenden werden dazu beitragen, dass die Aufführungen zu einem besondern Erlebnis werden.

