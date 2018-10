Michael Aster & Emily Ferri im romantischen Duett

Loading the player...

Als Michael Aster vor gut einem Jahr seinen Song „Dein Leben“ auf einem gängigen Musikkanal im Netz hochgeladen hatte, brachte er einen gewaltigen Stein in der Südtiroler Musikwelt ins Rollen.

„Durch das Songwriting bin ich offener geworden, und es gelingt mir, meine Gefühle besser auszudrücken“, erzählt der sympathische Girlaner. Seine Songs „Lissabon“ und insbesondere „Oben“ waren auf Südtiroler Radiosendern wochenlang auf dem ersten Platz zu finden. Seither ist Michael landauf, landab auf Konzertbühnen zu Hause und begeistert sein Publikum. (STOL hat berichtet)

Jetzt hat sich Michael die talentierte Eppanerin Emily Ferri (19) mit ins Boot geholt, die ihn sowohl stimmlich als auch auf dem Piano begleitet. Ihr erstes gemeinsames Duett „Wir fangen erst an“ erscheint am heutigen Freitag.

Romantisch, unaufdringlich und dezent

„Dieser romantische Song ist instrumental unaufdringlich und dezent gehalten“, erzählt Michael. Der Fokus liegt dabei auf den Aussagen und dem Wechselspiel der beiden Interpreten. „,Wir fangen erst an‘ erzählt von Sehnsucht, Gewissheit gepaart mit Zweifeln“, so Michael weiter. „Die beiden Protagonisten im Song wissen zwar, dass sie füreinander bestimmt sind, doch ihre inneren Widerstände hindern sie daran, bereits zum gegenwärtigen Zeitpunkt, ein erfülltes Leben in trauter Zweisamkeit zu führen“, fügt Michael hinzu. Wie das Leben halt oft so spielt.

Es ist den beiden jungen Musikern gelungen, diese Gefühlsebenen im dazugehörigen Musikvideo darzustellen. So nach dem Motto: Sie fangen erst an.

Text und Melodie stammen von Michael Aster, produziert wurde der Song im Blessville-Studio von Chris Kaufmann und für das Musikvideo war Daniel Socin zuständig. Der Song wird ab 26/10/2018 auf allen gängigen Online-Platformen erhätlich sein.

