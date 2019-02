Michael Aster: Zwischen Realität und „Paralleluniversum“

Michael Aster präsentierte am Mittwoch in einem exklusiven Clubkonzert seinen neuesten Song „Paralleluniversum“. - Foto: MA

Zum neuen Song inspiriert haben ihn eine Frau und das Buch „Der Zeitenläufer“ von Blake Crouch. „Während des Lesens dieses Buches wuchs in mir die Vorstellung, dass es auch für mich gleich wie für den Protagonisten im Buch parallele Realitäten geben könnte, in denen gewisse Dinge anders verlaufen“, so der junge Musiker. Dabei fügt Michael neueste wissenschaftliche Studien hinzu, die beweisen, dass es Zugänge zu parallelen Welten gibt, welche sich oft geringfügig, aber zum Teil auch stark von der wahrgenommenen Welt unterscheiden. Aster zeigt also erneut Tiefgang.

Anders ausgedrückt: Während eine zerbrochene Liebschaft Gefühle wie Schmerz und Enttäuschung als bitteren Beigeschmack zurücklässt, besteht dieselbe Beziehung in einem Paralleluniversum weiter. Und zwar genau so, wie man sich eine gute Beziehung vorstellt: harmonisch und in trauter Zweisamkeit.

Parallelwelt und Comic-Effekt

Einen Einblick in diese Parallelwelten gibt das dazugehörige Musikvideo. Die Protagonisten, dargestellt von Michael Aster und Sandra Unterkofler, bewegen sich zwischen Realität und Paralleluniversum hin und her. „Die Szenen, welche in der parallelen Welt spielen, haben wir mit einem Comic-Effekt versehen“, erklärt der Singer und Songwriter, hierfür war Daniel Socin verantwortlich.“

Als Drehorte dienten die einmalige Kulisse rund um den Laugensee am Gampenpass und die Umgebung von Afing.

