„Musik macht Schule“: Criminal Beasts

Die erste Band, die wir vorstellen, stammt von der Mittelschule Lana.

Die Schule tritt gleich mit 2 Bands beim Contest an: Neben der „offiziellen“ Schulband haben sich zusätzlich auch „The Criminal Beasts“ angemeldet.

Die Band besteht aus 5 Erstklässlern, die in ihrer Freizeit am liebsten Musik machen. Die Bandmitglieder sind gemeinsam keine 60 Jahre alt; der Musiklehrer Hubert Weiss begleitet die jungen Talente seit etwa anderthalb Jahren und hat in dieser Zeit eine echte Rockband aus den Kids gemacht.

Unterstützt werden die Musiker auch durch ihre Eltern, die für die „Criminal Beasts“ eine eigene Homepage eingerichtet haben und ihren Kindern organisatorisch zur Seite stehen. Für 2019 sind bereits mehrere Konzerte geplant, auch auf größeren Festivalbühnen.

Mehr Infos gibt's im Internet: www.musikmachtschule.it

stol