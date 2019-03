Musik macht Schule: Jetzt anmelden

Einmal auf der großen Bühne stehen – dieser Traum vieler junger Musiker wird nun endlich wahr: Die neue Initiative von rocknet.bz und dem Land Südtirol, „Musik macht Schule“, möchte Südtiroler Schulbands endlich jene Sichtbarkeit geben, die sie sich verdienen.

Als „Schulband“ gelten alle musikalischen Zusammenschlüsse von 2 oder mehr Musikern; mindestens 75 Prozent der Bandmitglieder müssen aus derselben Mittel- oder Oberschule stammen. Eine Schule darf gegebenenfalls natürlich auch mehrere Bands anmelden. Welches Musikgenre die Band spielt, ist dabei nicht entscheidend. Wichtig hingegen ist, dass die Anmeldungen rechtzeitig zum 8. März eintrudeln.

Auf der Homepage www.musikmachtschule.it finden Interessierte sämtliche Informationen. Außerdem kann man ein Anmeldeformular zum Ausfüllen herunterladen. Die Organisatoren wünschen sich auch ein einfaches 90-Sekunden-Handyvideo, mit dem die Band erklärt, warum sie die coolste von allen ist, und die Audiodatei mit einer einfachen Aufnahme aus dem Probelokal.

Bei einer großen Anzahl an Bewerbungen wählt eine Facchjury jene Bands aus, die am 11. April von 10 bis 13 Uhr im großen Saal des Stadttheaters in Bozen auftreten können. Diese Veranstaltung kann von allen Schülern der Südtiroler Mittel- und Oberschulen kostenfrei besucht werden.

Am Ende wird es einen Sieger geben, der bei einer Jury und beim Publikum am besten angekommen ist. Die Siegerband darf im Sommer beim Open-Air-Festival „Rock im Ring“ am Ritten auftreten, und die Schule der Siegerband darf sich auf einen Überraschungspreis freuen!

stol