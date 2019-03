„Musik macht Schule“: Why not

Das Sozialwissenschaftliche Gymnasium Meran tritt beim 1. Südtiroler Schulband-Contest gleich mit drei Bands an; eine dieser Formationen nennt sich „Why not“.

Gegründet wurde die Band von den Sängerinnen Jana und Claudia, die in der 1. Klasse als Duo begannen und bald Fabian am Schlagzeug, Loretta am Cello und Nadja am Keyboard dazuholten.

Nach einigem Herumexperimentieren fanden „Why not“ ihren Style: eine Mischung aus Acoustic-Pop und Country.

Dank der speziellen Besetzung mit Cello bekommen die Interpretationen eine unverkennbare „Why not“-Note. Auch experimentiert die Band mit poppigen Nummern und verleihen ihnen einen ganz neuen akustischen Charakter.

Begleitet von Professor Christian Kröss, traten „Why not“ unter anderem bereits im „Rock Café“ und im Jugendzentrum „Jungle“ in Meran sowie bei schulinternen Veranstaltungen auf.

Mehr Infos gibt's im Internet: www.musikmachtschule.it

stol