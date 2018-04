Musikverein „La Follia Nuova“ in Bozen

Das Duo tritt in der Evangelischen Kirche von Bozen auf. - Foto: Facebook/Duo Granato/by Dylan Kier

Der Verein besteht aus Cristian Battaglioli (Saxophon) und Marco Rinaudo (Klavier). Zusammen spielen sie Repertoires aus der Kammermusik.

In der Evangelischen Kirche von Bozen spielen sie am Freitag, 20. April um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei mit freiwilliger Spende. Das nächste Konzert des Vereins, allerdings ein Konzert mit Geige und Klavier findet ebenfalls sin der Evangelischen Kirche am Dienstag, 22. Mai statt.

stol