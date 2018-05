„MutterNacht" am Bozner Musterplatz

Diskussionsrunde (von links) mit Josef Torggler, Paarberater und Priester Ingrid Riegler verlor zwei Söhne bei Unfällen. Claudia Ravaldi, verwaiste Mutter und Psychiaterin aus Florenz, Barbara Marmsoler hat ein Kind in der 34. Schwangerschaftswoche verloren. Willi Gassers Kind starb noch im Bauch der Mutter, Gerlinde Goller hat ihr drittes Kind in der 14. Schwangerschaftswoche verloren. Astrid Di Bella moderierte des Gespräch.

Der Tod eines Kindes ist der denkbar schlimmste Einschnitt in das Leben eines Menschen. Dem schwierigen Thema „Der Trauer Raum geben – Wenn unser Kind stirbt“ haben sich das Rittner „Haus der Familie“ und 20 Südtiroler Einrichtungen bei Veranstaltung „MutterNacht“am Samstag von 16 bis 21.30 Uhr auf dem Musterplatz in Bozen gewidmet.

Eine Diskussion mit verwaisten Eltern löste Betroffenheit aus. Es ging außerdem um Trauerrituale in den Religionen. Trauer im Tanz, Trauer in der Musik, Trauer im Schreiben kamen zum Ausdruck, um sich dem Thema zu nähern. Ein Lichterherz in Erinnerung an verstorbene Kinder und als Stärkung für die Eltern rundete die Veranstaltung ab.