Nico Santos in Südtirol: Das STOL-Interview

Nico Santos heißt eigentlich Nico Wellenbrink. In der Schule sang er häufig den Song „Obsesion“ der Band Aventura, deren Sänger Romeo Santos hieß. Deshalb und weil er in Mallorca aufgewachsen ist und sein eigentlicher Name für Spanier schwer auszusprechen war, bekam er den Spitznamen „Santos“. Mittlerweile hat er ihn zu seinem Künstlernamen gemacht.

Der 26-Jährige erreicht mit seinen Songs regelmäßig hohe Platzierungen in den Charts, sein kommerziell erfolgreichster Song „Rooftop“ landete in Deutschland, der Schweiz und Österreich in den Top 5.

Derzeit befindet er sich zum 1. Mal in Südtirol und findet es „wirklich sehr schön.“

Die Fans in Kaltern dürfen sich heute Abend auf „90 Minuten dreisprachige musikalische Unterhaltung“ freuen.

