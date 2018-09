Anfang September gibt es eine Musical-Show der Extraklasse - die bisher größte Show des MurX Theater - in der Gartenwelt Platter in Eppan. An zwei Wochenenden verwandelt sich die Gärtnerei in ein Varietè-Theater, in dem bekannte Hits aus erfolgreichen Musicals und Musikfilmen dargeboten werden.

Neben den Musicalstars Birgit Arquin, Doris Warasin und Martin Werth stehen Newcomer der Südtiroler Musicalszene sowie ein Tänzer- und Artistenensemble auf der Bühne. Erleben Sie einen musikalischen Abend voller Humor, dramatischer Rivalitäten und großer Gefühle.

One Night @ Moulin Rouge

Choreographie: Sonja Daum

Sonja Daum Musikalische Leitung: Ulrike Deluggi

Ulrike Deluggi Regie: Christian Stadlhofer

Christian Stadlhofer Darsteller: Birgit Arquin, Diego Federico, Fabian Mutschlechner, Amy Parteli, Doris Warasin, Martin Werth

Birgit Arquin, Diego Federico, Fabian Mutschlechner, Amy Parteli, Doris Warasin, Martin Werth Tanzensemble: Sonia Bombonati, Elisa Dalsant, Denis Lodola, Tina Schöpfer, Elisabeth Waschgler

Termine

Freitag, 07. September 2018

Sonntag, 09. September 2018

Freitag, 14. September 2018

Samstag, 15. September 2018

Beginn: jeweils um 20 Uhr

Ort: Gartenwelt Platter, St. Michael / Eppan

Verfügbare Plätze

Kategorie 1: 40€ (Tische mit nummerierten Plätzen)

Kategorie 2: 25€ (Tribüne und Parkett, freie Platzwahl)

Ticket Hotline:

+39 333 8005887 oder [email protected]

Kartenvorverkauf für Kategorie 2 auch beim Tourismusverein Eppan an der Weinstrasse (keine Reservierung!)

