Papermoon kommt zurück.

Zwei Jahre nach dem Neuanfang zeigen sich Papermoon mit „It‘s Only a Papermoon“ wieder am Musikhimmel. Am 9. Februar wird das mehrsprachige Album „It‘s only a Papermoon“ erscheinen und zeitgleich wird auch die gleichnamige Tour beginnen. Das Album wurde im Sommer 2017 in einem Tonstudio im Sarntal aufgenommen.

„It‘s Only a Paper Moon“, der Titelsong des Albums, ist ein Jazzstandard und wurde erstmals 1943 von Nat King Cole aufgenommen. Dieser Song hat Papermoon vor über 25 Jahren bei der Namensgebung inspiriert.

Konzerte in Südtirol:

23.03.2018 Jugend- und Kulturzentrum UFO Bruneck

24.03.2018 Stadttheater Gries Bozen

Kartenvorverkauf: in allen Athesia Buchhandlungen, Non Stop Music in Meran und unter www.ticketone.it.

