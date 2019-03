Peter Turrinis Stück "Fremdenzimmer" in Bruneck

Ein junger Flüchtling (Hafize Bah) steht eines Tages im Wohnzimmer eines älteren Paares (Peter Mitterrutzner und Sarah Kattih). Samir will nur sein Handy aufladen. Zunächst begegnet das Paar ihm mit Argwohn und den verbreiteten Vorbehalten. Bald schon aber scheint es, als würde Samirs Anwesenheit Herta und Gustl einander wieder näher und Wärme in das Leben der beiden bringen. Sie ziehen den Fremden übergangslos in ihr Leben und quartieren ihn in ihrem "Fremdenzimmer" ein. Beinahe scheint es, als hätten sie auf jemanden gewartet, der die Leerstellen ihres Lebens füllen könnte. Doch Samir muss zurück zu seiner Betreuungsstelle. Schwester Judith kommt, um ihn zu holen. Herta und Gustl leugnen vehement seine Anwesenheit.

Lob erntet das Stück auch in der Österreicher Presse. "Peter Turrini hat ein simples Lehrstück geschaffen, das aber nicht seicht, sondern voller Witz ist", meinte "Die Presse."

"Ein Volksstück zu schreiben, ist heute mit Risiken verbunden: Man braucht eine einfache Geschichte und emotional bewegende Figuren. Ist man, wie Turrini, gar selbst ein Klassiker des Genres, sitzt einem die eigene Legende im Nacken. Turrini entledigt sich der Aufgabe mit Bravour: Er verknüpft die Flüchtlingsthematik mit einem seiner Hauptmotive, der Vereinsamung alter Menschen auf der Schattenseite der Gesellschaft", erklärte die "Kronen Zeitung."

Termine:

Noch zu sehen ist das Stück am 14.,15., 16., 20., 22., 23. und 24. März. Die Aufführungen beginnen jeweils um 20 Uhr, sonntags 18 Uhr im Stadttheater Bruneck.

Infos unter www.stadttheater.eu