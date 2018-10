Planetarium Südtirol: „Queen Heaven“ am 20. Oktober

„We are the champions“, „We will rock you”, „Another one bites the dust“ oder „Radio Ga Ga“: Wer kennt sie nicht, die bekanntesten Songs der britischen Rockband Queen. Am Samstag, 20. Oktober widmet das Planetarium Südtirol den Ausnahmekünstlern eine Show mit vielen originalen Musik-, Bild- und Videoaufnahmen.

Durch die 360-Grad-Kuppelprojektion tauchen die Besucher in das Flair der 80er Jahre ein und lassen die außergewöhnliche Aura, die große Kreativität und die gewaltige Kraft der Kultband wiederaufleben.

Vormerkung: Tel. 0471 610020 oder unter www.planetarium.bz.it

Der Eintritt beträgt 7 Euro.

stol