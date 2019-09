Poetry Slam Landesmeisterschaft: Alle Finalisten stehen fest

Diese 4 schafften es bei der dritten und letzten Vorrunde der Poetry Slam-Landesmeisterschaften in Bozen ins Finale. - Foto: Poetry Slam Südtirol

Bei der dritten und letzten Vorrunde der Poetry Slam-Landesmeisterschaften am vergangenen Samstag sorgten insgesamt sieben Poeten für tolle Stimmung im prall gefüllten Batzen Sudwerk in Bozen. Ursula Niederegger, Helga Stockreiter, Sarah Meraner, Hannes Huber, Anna Künig, “PaTrick S.“ und Manuel Franco slammten, was das Zeug hält. Mitverantwortlich für den gelungenen Abend sind MC Lene Morgenstern, Featuring Poet Elisa Elektra Pirone und Musiker Stefan Pfattner.

Ins Finale schafften es dann letztlich vier Poeten. Ursula Niederegger sicherte sich mit ihrer kreativen Umdichtung des Märchens Schneewittchen den ersten Platz. Nach ihr zog Anna Künig mit einem gesellschaftskritischen Text zu gleichgültigem Medienkonsum ins Finale ein. Den dritten Platz entschieden Sarah Meraner und Manuel Franco mit gleicher Wertung für sich. Sarah Meraner slammte vom Leben eines Sofas und Manuel Franco vom Leben in und außerhalb einer Schneekugel.

Das große Finale der Landesmeisterschaften findet am kommenden Freitag, den 27. September um 20 Uhr im UFO Bruneck statt. Hier wird nicht nur die Landesmeisterin 2019/ der Landesmeister 2019 gekürt, sondern auch Geburtstag gefeiert: 10 Jahre Morgenstern Poetry Slam! Als Featuring Poet wärmt Arno Dejaco, erster Poetry Slam-Landesmeister im Jahr 2010, das Mikro vor, und dann wettstreiten Titelverteidigerin Ania Viero und die 10 Sieger*innen aus den Vorrunden um den diesjährigen Landesmeisterschaftstitel. Herrin über das Mikrofon ist wie gewohnt Lene Morgenstern, und Jörg Zemmler sorgt für die musikalische Umrahmung. Kartenreservierungen sind nach wie vor über die Homepage des UFO Bruneck möglich.

stol