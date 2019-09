Poetry Slam-Landesmeisterschaft: Die ersten 3 Finalistinnen stehen fest

Das sogenannte „Opferlamm“, der erste Text des Abends, der die Jury und das Publikum auf den Wettbewerb einstimmte, wurde von Featuring Poet Lara Marmsoler dargebracht. Jeder Stuhl im Publikum war besetzt, die Publikumsjury geizte nicht mit den Punkten und jede Slammerin wurde mit einem 10-Punkte Applaus auf die Bühne gebeten.

Helga Plankensteiner sorgte mit ihrem Saxofon für den passenden Sound und MC Lene Morgenstern sorgte als Moderatorin für die passende Stimmung. Katharina Salzburger erhielt die höchsten Wertungen, gefolgt von Evelyn Schötzer und Mia Via – diese 3 Slammerinnen qualifizierten sich für das Finale.

Am kommenden Freitag, 13. September, steht nun die 2. Vorrunde in der Stadtbibliothek in Meran an. Ab 20 Uhr wird wieder geslammt, was das Zeug hält. Für die musikalische Umrahmung sorgt Michael Lösch, und MC ist Lene Morgenstern. Wir dürfen gespannt sein, wer die nächsten drei Wortkünstler/innen sein werden, die am 27.September im UFO Bruneck um den Titel „Landesmeister/in 2019“ wettstreiten.