Politiknachmittag mit jungen Preisträgern

Seit Jahren beteiligen sich Südtiroler Schulen am Schülerwettbewerb Politische Bildung, den die Bundeszentrale für politische Bildung in Bonn organisiert.

Bei diesem Wettbewerb setzen Klasse oder Schülergruppe ein Unterrichtsprojekt zu einem der Projektthemen um, die von der Bundeszentrale vorgegeben werden. Die Schüler und Schülerinnen recherchieren und befassen sich intensiv mit dem Thema, beziehen Stellung und bereiten ihre Ergebnisse für Gleichaltrige interessant auf. Lehrpersonen stehen bei der Durchführung des Projekts beratend zur Seite.

In diesem Jahr wurden 6 Projekte von Südtiroler Schulklassen von einer Jury der Bundeszentrale prämiert. Diese Klassen werden ihre Projekte an einem Politiknachmittag vorzustellen, der am Dienstag, 9. April, um 14 Uhr in der Aula des Sozialwissenschaftlichen Gymnasiums in Bozen stattfinden.

Nicht nur Politik steht auf dem Programm

Abgerundet wird der Politiknachmittag durch Interviews mit Ehrengästen. Landesrat Philipp Achammer, Bildungsdirektor Gustav Tschenett, Landesdirektorin Sigrun Falkensteiner und die Direktorin der Pädagogischen Abteilung, Gertrud Verdorfer, sowie beteiligte Lehrpersonen, Schülerinnen und Schüler werden anwesend sein.

Die Schulband des Klassischen, Sprachen- und Kunstgymnasiums "Walther von der Vogelweide" Bozen wird den Nachmittag musikalisch umrahmen.

