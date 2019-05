Pyjamahelden unter der Sternenkuppel

An diesem Sonntag sind die Pyjamahelden im Planetarium Südtirol zu Gast. - Foto: Planetarium Südtirol

Connor, Amaya und Greg sind Klassenkameraden und Freunde – am Tag. Denn in der Nacht verwandeln sich die drei in die Pyjamahelden Catboy, Eulette und Gecko. Im Kampf gegen die Nachtschurken Nachtninja, Romeo, Lunagirl und Wölfies erleben die drei Freunde zahlreiche Abenteuer – unter anderem auf dem Mond, der vor nunmehr fast 50 Jahren zum ersten Mal von den ersten Menschen besucht wurde.

Das Planetarium Südtirol widmet den Sonntag, 26. Mai den Pyjamahelden und ihren Abenteuern. Unter der Sternenkuppel erleben Kinder zwischen vier und sieben Jahren zunächst eine spannende Episode der Zeichentrickserie, bevor sie ihre Helden live erleben können.

Bei seinen Sondervorstellungen zeigt das Planetarium Südtirol zwei neue Abenteuer der Pyjamahelden in italienischer Sprache, die deutsche Version ist derzeit leider noch nicht verfügbar.

Vor und nach der Show unter der Sternenkuppel haben die Kinder die Möglichkeit, im Rahmen verschiedener Workshops ihre drei Helden in voller Größe zu erleben – um 10.30 Uhr und um 14.30 Uhr in deutscher sowie um 11.30 Uhr und um 15.30 Uhr in italienischer Sprache.

Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung unter Tel. 0471 610020 oder [email protected] erforderlich. Die Veranstaltung ist kostenlos.

stol