Robert Pan ist HGV-Künstler des Jahres 2018

Die Jury, bestehend aus Vertretern des HGV und des Südtiroler Künstlerbundes sowie 2 Kunstexperten, hat im Rahmen einer Ausschreibung den Sieger des heurigen Jahres ernannt. Die Wahl ist auf Robert Pan mit seinem Kunstwerk SANS SOUCI (Sorglos), einer Assoziation, die über die ursprüngliche Zweckbestimmung des Gebrauchsgegenstands Teller hinausreicht, gefallen.

Das originale Kunstwerk wird Teil der Kunstsammlung des HGV sein und in abgewandelter Form als Edition aus 20 bei verschiedenen Anlässen, wie etwa bei Neueröffnungen oder Betriebsjubiläen, an Gastwirtinnen und Gastwirte übergeben.

Das Kunstwerk

Ein Teller ist ein Gebrauchsgegenstand der jedoch im Laufe der Geschichte immer wieder von Künstlern als Medium verwendet wurde um die eigene künstlerische Position darauf zu spiegeln.

Das Unikat der Arbeit SANS SOUCI zitiert die Arbeitsweise des Künstlers Robert Pan und überträgt seine bekannten Bildstrukturen im Staubdruckverfahren auf den Träger, um anschließend mit Harz überzogen zu werden. Das Harz dient nicht nur zur Veredelung, sondern schafft einen Zwischenraum, der das Motiv und den Raum in Dreidimensionale erweitert.

Der Künstler

Geboren 1969 in Bozen. Studium an der Accademia di Belle Arti di Urbino. Er lebte und arbeitete mehrere Jahre in London und New York und ist seit 2013 in Bozen und Miami (USA) tätig.

stol