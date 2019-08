Salzburger Festspiele: Gespräch über die Opernpremiere Œdipe von Enescu

„Ich verstehe mich als Theatermacher. Der Zuschauer ist ein Spiegel, was auf der Bühne passiert und der begreift sie immer eine Mittelachse, egal, wo im Raum er sitzt! Die Farbigkeit der Musik Enescus übersetze sich in Licht, denn die Summe der Farbe ist das Licht!“ Gerade bei diesem Theater-Stoff müsse mit der Entwicklung der Farbe und des Lichts gearbeitet werden.

„Ödipus – das sind wir selbst“, sagt der Regisseur und Ausstatter Achim Freyer zur Oper von George Enescu

Zu Beginn der Oper werde im Schwarz, in der Dunkelheit, etwas geschaffen, worin wir uns selbst erkennen können und das im Laufe der Oper immer mehr zu Licht werde. „Wir alle sind mit genetischer Schuld beladen geboren, wer auch nur eine Mücke tötet, ist ein Mörder und wir machen einen Prozess durch, bis zur Erkenntnis, dass wir Mörder sind. Aber auch bis zur Erkenntnis, dass wir noch andere Chancen haben im Leben!“

„Ich finde es unangebracht, in diesem Stück zu streichen. Jede einzelne Note ist mit Sinn und Wichtigkeit gefüllt“ sagt Dirigent Metzmacher

Am Anfang habe man Mühe mit der Partitur, aber je mehr man sich damit beschäftige, umso klarer werde es. Dass Enescu trotz achtjähriger Komposition an dem Stück einen klaren Plan gehabt habe, zeige sich für Metzmacher an einem Takt, der wiederholt werde. Ein Hornduett, bei dem man sich frage – „Wie kommt man auf solche Musik?“ Es gebe Anklänge an französische Musik, es gebe Vierteltöne im Gesang und Glissandi, die einen Hauch von Orientalischem anklingen lassen. „Leitmotive sind zu finden, aber nicht so plakativ, sondern viel feiner als etwa bei Wagner. Die Musik ist aus dem Text heraus komponiert, sich verhaltet sich zu ihm, anstatt ihn zu doppeln!“

„Œdipe ist wirklich ein Meisterwerk des 20. Jahrhunderts und es ist nicht zu verstehen warum es nicht öfter gespielt wird“ sagt Ingo Metzmacher mit Blick Partitur.

„Auf der Bühne schaffen wir etwas, das nicht einmal wir zur Gänze begreifen“, sagt Achim Freyer. „Ich muss noch viel wachsen, um diesem Stück gerecht zu werden! „Aber wir sind schon sehr tief eingedrungen. Und ich denke es ist eine sehr wichtige Aufgabe, die Oper ins Bewusstsein des Publikums zu bekommen. Es ist eine Bereicherung, diese Musik zu erfahren.“

Der Chor etwa ist nicht mehr als Partner der Figuren anzusehen, er setzt nur Reflexe auf das Geschehene. Auch die veränderte Frage der Sphinx sei interessant. Sie fragt, wer stärker ist als das Schicksal, die Antwort ist der Mensch. Ob die Frage allerdings richtig beantwortet werde, erschließe sich nicht, denn die Sphinx lacht und stirbt und sie tritt erneut auf!

„Oft befindet man sich in dieser Oper in einem Zustand zwischen Wachheit und Traum, alle Szenen tragen Erkenntnislicht und Schlaf gleichzeitig in sich.“ Achim Freyer verriet am Ende noch, dass er an einer Skulptur arbeite zum Ödipus-Komplex und dass er sich wünscht, dass diese bald im Festspielbezirk stehen

C. F. Pichler aus Salzburg